Martha Higadera rechazó trabajar con Cuarón por una escena sin ropa

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higadera siempre se ha distinguido por la manera tan entregada que ha sido en su carrera, pero ha habido ocasiones que ha rechazado ofertas por no estar de acuerdo en algunas cuestiones, como fue al querer hacer una película con Alfonso Cuarón en donde tenía que hacer una escena sin ropa.

A pesar de que la actriz es recordada por algunos desnudos que realizó en la película "Amarte Duele", confesó para el programa Turn Night, que de haber aceptado con un director como lo es Cuarón probablemente su carrera fuera distinta.

Y es que el primer personaje en su trayectoria artista que había logrado obtener fue en la película de "Y tu mamá también" pero esta incluía una escena en la que se tenía que quitar la ropa y optó por mejor no aceptar la participación.

La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó ‘Y tu mamá también’. Hice el casting y luego una cosa que se llama call-back, que es cuando te llaman ya definitivo. Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos' [...] 'Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: 'tengo que decirte esto pero yo nunca ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño', dijo Martha Higadera.