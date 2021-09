Gabriel Soto sigue firme en segunda demanda contra publicación; afirma que su nombre es una marca registrada

Ciudad de México.- Gabriel Soto acudió a los juzgados para continuar el proceso de la segunda demanda que entabló contra una publicación de circulación nacional tras revelarse imágenes en las que aparece junto a Marjorie de Sousa en la playa.

El actor manifestó durante su encuentro con la prensa que luego de ganar una primera demanda contra la revista, no descarta que este segundo proceso se resuelva pronto. “En el primer caso, directamente de la Suprema Corte de Justicia dictaron ya a nuestro favor, entonces con ese preámbulo esta segunda demanda se va rápido”.

Sobre sus intenciones en esta batalla legal, el novio de Irina Baeva destacó: “Como yo se los he dicho siempre, mi objetivo con todo esto es poner un límite al respecto que hay entre los medios de comunicación y nosotros como actores, en donde ya no se puede no solamente utilizar nuestra imagen sin nuestro consentimiento con fines de lucro, sino también tergiversando y dañando nuestra intimidad, nuestra dignidad, nuestra imagen con ese tipo de publicaciones, entonces se están creando precedentes, se está haciendo historia gracias a mi abogado, el trabajo tan arduo que ha hecho durante 5 años, y bueno, ahí están los resultados”.

El nombre de Soto está registrado

De la misma manera, el ex de Geraldine Bazán aseguró: “Mi nombre está registrado desde que empecé mi carrera en el IMPI, es el derecho a la propiedad industrial y tengo el nombre registrado, así que Gabriel Soto es una marca registrada, en donde no se puede lucrar sin mi consentimiento, entonces finalmente el objetivo de la demanda y es lo que está haciendo esa revista”.

Finalmente, Soto hizo un llamado a sus colegas de la farándula para sumarse a su lucha contra determinados medios de comunicación.

Es algo bien importante, unirnos como actores, a muchos nos han dañado realmente nuestra vida, o sea, no se dan cuenta el daño realmente que pueden llegar a causar desde hace 5 años que yo empecé con todo esto, trajo una ola de problemas que ya ni para qué entrar en detalles y también el daño psicológico que causan no solamente a nuestra persona, familia, mis hijas, todo eso a veces no se dan cuenta y simplemente por vender utilizan titulares amarillistas, información que ni siquiera es cierta, sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede llegar a tener”

Remató.