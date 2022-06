Pablo Montero aclara rumores sobre su comportamiento

Ciudad de México.- Pablo Montero rompió el silencio respecto a la información sobre que se fue de un restaurante sin pagar la cuenta.

Además, también habló sobre su supuesta falta de compromiso al no acudir a un concierto por un problema de alcoholismo.

Molesto por las preguntas de los reporteros, el intérprete de “Piquito de Oro” aclaró que la información difundida es falsa, puesto que él sí pagó lo que consumió, solo que el inconveniente surgió porque le querían cargar lo que habían pedido otras personas que estaban cerca de él.

Pablo Montero aclara malentendido en restaurante

“Yo cuando bajo de la habitación de la persona a la que fui a dejar, porque estaban pasando cosas extrañas en esa mesa que no me gustaron, cuando bajo me dice el capitán ‘tienes esta cuenta’, le dije ‘yo a estas personas ni las conozco, y si yo me subí de ahí es porque estaban haciendo que no me gustaron’, (me responde) ‘no, es que te dejaron la cuenta a ti’, (le dije) ‘¿y por qué no se las cobraste a ellos su cuenta?, yo te pago lo que yo consumí’”, explicó Pablo.

“Total ya aparecieron las dos personas que estaban con estas mujeres, ya pagaron su parte y yo pagué la mía, ya quedó todo arreglado, yo a ese lugar voy mucho y consumo muchísimo, ni modo que me vaya a desaparecer del mapa por 15 mil pesos”, añadió.

De la misma forma, Montero aseguró que no llegó a una presentación que tenía pactada en la Ciudad de México porque el lugar no cumplió con lo que él requería para hacer su espectáculo como acostumbra a hacerlo.

Por qué no asistió a concierto

“Tú ve y pregúntale a la persona por qué no fui, porque no llenaron los requisitos del raider, si no hay un raider, porque yo traigo 25 músicos, y no hay más que 10 micrófonos, no puedo presentarme, o sea, ni me deben, ni les debo, ni nada, pero sí no se cumple con los requisitos de un raider, punto es todo, y lo del restaurante ya está aclarado”, aclaró.

Cabe señalar que el actor hizo estas declaraciones tras haber admitido que faltó a la última grabación de la serie no autorizada sobre Vicente Fernández por sus adicciones, tal como lo dio a conocer el productor Juan Osorio.