Pablo Montero explica por qué no estuvo grabación del final de la bioserie de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Pablo Montero rompió el silencio y habló de su ausencia a la grabación de la última escena de la serie “El último rey, el hijo del pueblo”.

El cantante se vio envuelto en la polémica en los últimos días luego de que el productor Juan Osorio expresara su molestia por la ausencia de Montero.

Tras darse a conocer que el intérprete no acudió al llamado por sus problemas con el alcohol y que incluso el productor ya habló con él y le reiteró su molestia por esta situación, Pablo apareció en el programa Hoy para hablar del tema y dar su versión al respecto.

Foto: Cortesía Instagram

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo… el último día y no pude, a eso fui (a hablar con Juan Osorio), y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error y el último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es escusa, pero hablé con él, me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, explicó el artista.

Difícil interpretar a Vicente Fernández

Asimismo, Montero confesó lo difícil que fue interpretar este papel por los requerimientos del día, asegurando que tras la jornada pesada de trabajo también tenía que irse a grabar los temas de la serie, por lo que Andrea Legarreta lo cuestionó sobre lo que necesita para no volver a cometer el error de abandonar en el último instante un proyecto tan importante, a lo que el artista dijo:

“Yo cuando he estado, así o con algún problema, o sí pasan este tipo de cosas, yo he hablado con el negrito (Raúl Araiza), es más él me ha ayudado, y yo solo he tomado la decisión de pedir ayuda cuando pasan este tipo de cosas, porque por eso pasan […] y yo le dije a Juan, te pido una disculpa por el coraje que te hice pasar, o lo que haya pasado ese último día de grabación […] eso siempre lo hago cuando pasa este tipo de cosas siempre por la fuerza que tengo y por la voluntad y mis hijos y mi salud y por todo siempre recurro a alguien que me ayuda y eso ya lo estoy haciendo”.

Posteriormente, Montero vio la escena final donde no apareció por no haber cumplido con su labor al culminar el proyecto, por lo que al borde del llanto confesó: “son muchos días de trabajo, de esfuerzo, de entrega, de dedicación, de desvelos, de escuchar a los directores, de lograr hacer un personaje digno, de un ídolo y que la gente lo acepte […] cuando me junte con Juan estuvimos con un sentimiento fuerte y yo lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad, yo creo que lo importante es ver eso para que obviamente ahorita tomes decisiones importantes tomándose de ese tipo de cosas para que puedas ser más fuerte”.

Finalmente, el cantante solo tuvo palabras de agradecimiento y cariño para Juan Osorio, expresando que tanto profesional como personalmente lo ha apoyado, destacando que el productor le hizo hincapié en que tendrá una carga fuerte de trabajo con su próxima gira de conciertos y no quiere que vuelva a pasar por lo mismo.