Juan Osorio confirma que Pablo Montero causó problemas por su alcoholismo: "le gana la enfermedad y es muy difícil"

MÉXICO.- Luego de que surgieran rumores sobre los problemas que ocasionó Pablo Montero en la filmación de El último rey: el hijo del pueblo, Juan Osorio confirmó que el actor sufre alcoholismo y que esto derivó en un mal desempeño en su papel como Vicente Fernández en la bioserie no autorizada de Televisa.

El productor reconoció que Montero tuvo una mala actitud con el staff de la filmación y sus colegas del elenco. Sin embargo desmintió que haya acosado a las actrices Iliana Fox y Sara Corrales, como aseguró la revista de espectáculos TVNotas.

“Es mentira que haya intentando besar a las actrices, Iliana y Sara se saben dar muy bien su lugar y marcaron muy bien su línea. Que Pablo sí llegó con copas, sí”, explicó el productor en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Después comentó que, aunque Montero hizo un gran trabajo en su papel como Vicente Fernández, no tiene ninguna intención de trabajar con él en el futuro, pues reconoce que su problema con el alcohol es muy grave.

Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir ‘esto no más en mi vida’. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, afirmó.

Montero faltó a las grabaciones

Luego mencionó que el actor no se presentó al último día de grabaciones, algo que causó molestias en todo el equipo de la producción, pues retrasó el proyecto.

“Sí me molestó, me pareció una falta de profesionalismo y al día de hoy no he cruzado palabra con él porque creo que tiene que venir a mi oficina, presentarse personalmente y ofrecer una disculpa a la falta que tuvo”, comentó.

“No puedes ser tan cínico en la vida cuando cometes este tipo de errores”, agregó Osorio para después confesar que en varias escenas tuvo que sustituir a Montero por un doble con el fin de no verlo en estado de ebriedad.

“Cuando Pablo Montero se dé cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud, contra su vida, es cuando le va caer el veinte”, concluyó Juan Osorio.