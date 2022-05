Pablo Montero habla sobre el presunto veto de la familia Fernández

Continúa la polémica de la serie El último rey, ya que la familia de Vicente Fernández ha decidido bloquear la carrera musical de Pablo Montero, protagonista de la trama no autorizada.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante no sólo la amistad entre Montero y los Fernández se vio afectada, sino incluso las presentaciones que da en vivo, pues todo indicaría que los Fernández tienen “vetado” al artista de los palenques, en especial en los que se presente El Potrillo.

“Lo tienen bloqueado los Fernández en todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández que son de los mejores palenques. Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero”, informó el comunicador en su canal de YouTube.

Sin embargo, el intérprete de ‘Piquito de Oro’ decidió pronunciarse al respecto de esta información y en entrevista con el periodista comentó:

No, es que la verdad eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado y en distintos palenques y no nada más en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad que no es cierto eso y pues creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto”.