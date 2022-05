Niegan que Luis Enrique administre la gran fortuna de Silvia Pinal

Iván Cochegrus productor negó que Luis Enrique sea el encargado de administrar todos los bienes y dinero de su madre Silvia Pinal.

Luego de que una publicación de circulación nacional aseguró que el hermano de Alejandra Guzmán cobró una fuerte cantidad de dinero para que la presentadora siga trabajando a pesar de no tener la mejor condición de salud, Cochegrus rompió el silencio y acabó con toda la especulación al respecto del tema.

“Desmentir que no hay ningún trato de millón de pesos y que yo se lo di a Luis Enrique, eso es lo primero que quiero desmentir, eso es un trato que hice yo con la señora, y Luis Enrique no administra, la que realmente sigue llevando las cosas es Efi, por indicaciones de la señora. La señora sigue teniendo el control de todas sus cosas, no lo tienen sus hijos”, recalcó el productor en entrevista para el programa Ventaneando.

La Dinastía Pinal

De la misma manera, Iván informó que la familia de la presentadora y actriz está tomando acciones legales para protegerla de este tipo de falsas noticias de algunos medios de comunicación.

Tenemos dos meses aproximadamente que estamos protegiendo y cuidando el nombre de la señora Pinal, eso es lo más importante, porque la revista ha calumniado muchísimo a Luis Enrique y toda la familia, y el licenciado Gustavo Herrera, que ya he estado en pláticas con él […] ha sido muy fructífero en el caso de Gabriel Soto, entonces Luis Enrique se ha protegido en ese sentido, y también platicando con la señora ella dijo que era muy importante proteger su nombre, entonces estamos en un proceso en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que ya nos otorgaron la primer fase y la patente a nombre la señora Silvia Pinal”, detalló.

Finalmente, el productor se dijo muy contento con el trabajo que realiza la matriarca de la Dinastía Pinal en la obra, recalcando que por su edad no puede realizar la labor de una persona joven.

“Son una sarta de mentiras lo que dice la revista, la señora está muy bien de sus bronquios, tiene 92 años sí, todos lo sabemos, sí la señora en algunas situaciones en la obra de teatro se le ha protegido, sí, pero la señora está desempeñando su papel muy bien y con todo el amor y con la alegría, y el público es generoso con ella”, manifestó.