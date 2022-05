Christian Nodal quiere bajar de peso

Christian Nodal ha modificado muchos de su aspecto físico tras la ruptura con Belinda, tanto en su peso como en sus tatuajes.

A pesar de que el intérprete de regional le prohibió a la prensa de Honduras preguntarle por su vida amorosa, el artista no pudo evitar los comentarios con respecto a su actual complexión, por lo que con una sonrisa explicó:

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no. ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”.

Su próximo sencillo

Tras agradecer el gran cariño y aceptación que ha tenido en distintos países, el intérprete brindó un adelanto de lo que será su próximo sencillo, mismo que es de desamor, por lo que las preguntas sobre si es un tema dedicado a Belinda no pudieron faltar; sin embargo, Nodal aseguró:

Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que estar lo que está pasando por la vida, la verdad estoy muy feliz”.

Cabe señalar que durante su viaje a este país, Nodal fue captado llegando de la mano de Mariana Garza, modelo del video para su canción “Amor tóxico”, el cual grabó en 2020, cuando ya era pareja de la cantante y actriz española.