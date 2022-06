Pablo Montero aclara por qué se fue sin pagar de lujoso restaurante: "como soy figura pública, se van sobre mí"

MÉXICO.- El pasado martes 7 de junio un conocido medio de espectáculos publicó que Pablo Montero se fue de un restaurante sin pagar la cuenta, que ascendía a 15 mil pesos mexicanos. Esto habría ocurrido el 20 de mayo en un lujoso establecimiento de Polanco.

La revista TV Notas también compartió varias fotografías del actor saliendo del lugar y siendo perseguido por empleados del local. Así mismo, aseguran que Montero planeó todo para irse sin pagar.

Así fue el momento en el que Pablo Montero se dio a la fuga del restaurante Au Pied de Cochon, en donde hasta los meseros salieron para intentar detenerlo pic.twitter.com/LHrgK4NyA6 — Steven da Guerra (@StevendaGuerra1) June 8, 2022

El protagonista de El último rey: el hijo del pueblo habló por teléfono con Gustavo Adolfo Infante y el periodista leyó estos mensajes en De primera mano. En ellos el actor contó su versión de los hechos. Según dijo, acudió al restaurante con 15 acompañantes, quienes lo fueron dejando solo y querían obligarlo a pagar la cuenta de todos.

Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, contó en el programa.

Según explicó, sus acompañantes intentaron aprovecharse de que Montero es famoso y pensaron que no le molestaría pagara lo que consumieron los 15. “Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?”, dijo el actor.

Tal parece que el cantante se marchó del lugar sin liquidar la cuenta y por ello fue acusado de huir sin pagar. Hasta el momento se desconoce qué acciones tomará el restaurante.

Juan Osorio confirma alcoholismo

Cabe recordar que en una reciente entrevista con el mismo conductor, Juan Osorio, quien produce la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, reveló que Montero tiene graves problemas de alcoholismo, los cuales le causaron complicaciones al filmar la serie.

"Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir ‘esto no más en mi vida’. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil”, afirmó.