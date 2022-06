Laura León le pide a Juan Osorio perdonar a Pablo Montero por sus adicciones

Ciudad de México.- La actriz Laura León, también conocida como 'La Tesorito', habló con la prensa sobre las polémica que existe en el medio artístico.

Después de compartir que su nieta se habría graduado de la preparatoria y que tenía intenciones de seguir los pasos de su abuela en la música, la artista se expresó sobre la controversia entre Pablo Montero y Juan Osorio donde el productor expuso los problemas de alcoholísmo que tiene el actor.

Ya que Juan aseveró que no quiere trabajar más con Montero debido a que le quedó mal en varias ocaciones durante las grabaciones de la bioserie de Chente porque llegaba en estado de ebriedad o simplemente no llegaba a la producción, por lo que Laura salió en su defensa.

Para mí es lo más sagrado que tenemos en la vida, nuestro trabajo, los artistas, entregarnos a nuestro público, pero no quiere decir eso, que no cometamos errores ni tenemos por qué tirar la primera piedra, claro que no, hay que superarlo y salir adelante”