Olivia Collins revela que Manelyk González la insultó y arremete contra influencers

MÉXICO.- Olivia Collins, quien actualmente participa en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, contó que recibió un fuerte insulto por parte de su compañera del programa Manelyk González, la polémica estrella de Acapulco Shore.

El reality en el que coincidieron las famosas se lleva a cabo en el marco del matutino de Televisa, Hoy, y se trata de un concurso de baile por parejas en el que los jueces deciden, por medio de puntaje, quiénes son los ganadores.



Desafortunadamente, la competencia saca lo peor de algunas estrellas y se crean enemistades, como es el caso de Manelyk y Olivia. En una entrevista para el programa De primera mano, Collins relató que la influencer la llamó “vieja” con la intención de hacerla sentir mal.

Yo pido disciplina y respeto y hay personas que no la conocen. Hay generaciones nuevas que son influencers, pero no por eso se es una gran estrella. En este negocio hay que subir escalón por escalón, porque los tropiezos son grandes”, comentó.

Manelyk le quita tiempo

Después narró que, como parte de las dinámicas en Las estrellas bailan en Hoy, la joven se retrasó por estar atendiendo su celular y le robó a Collins quince minutos de ensayo. “Yo soy muy disciplinada, nunca he llegado tarde a nada […] En esta ocasión no es que tenga nada, simplemente pedí respeto. Yo estaba en mi salón de ensayo y eran las 12:15”, dijo Collins.

“Me esperé… luego entré y ella seguía en el piso, entretenida en las redes sociales. Luego vino una ofensa que no me preocupa. Mi edad la llevo tan bien y con tanta dignidad que me quedé callada como la señora que soy”, explicó.

Según dijo, la estrella de reality demeritó su carrera y su trayectoria al ser irrespetuosa con su edad. Olivia opina que hay nuevas generaciones que no están conscientes del trabajo que cuesta hacerse una carrera en una industria tan competitiva.