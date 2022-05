La edad no me marca, es una actitud: Olivia Collins

Tijuana BC.- Contenta, dinámica y ejercitada, así se encuentra la primera actriz Olivia Collins, quien mostrará a sus 64 años la vitalidad de moverse en la pista de “Las estrellas bailan en hoy” por Televisa.

Es un reto sin duda para estar en este reality de baile, hay que tener muy buena condición de lo contrario no se puede, ya llegue al cuarto ensayo, ya me sentía que no podía, pero ahorita ya me siento que cuadro mucho más”

Explicó.

En entrevista vía telefónica recalcó ser una mujer que afortunadamente se ejercita todos los días, por lo que no hubo necesidad de entrenar de más para tomar condición.

“Yo tomo cincuenta minutos diarios con caminadora, con pendientes, y me he cuidado mucho y eso me ayuda para bailar, y se requiere de mucha actitud y dinamismo”, sostuvo.

Actitud de desarrollo

Reconoció que la actitud es parte fundamental para poder desarrollarse, algo de lo que puede presumir tener.

“Tengo actitud, soy dinámica, me siento muy juvenil en todo lo que es mi cuerpo, y estoy sana de todo, la edad no me marca, es una actitud”, puntualizó.

Collins, quien presume de tener familia en Mexicali y Tijuana, destacó que el baile además es algo que tiene por gusto propio, un extra para este proyecto.

“Es una parte que también tengo yo, me encanta bailar desde niña, lo hago constantemente, me da alegría, me sube la oxitocina, me pone alegre y llegó de los ensayos contenta, pero cansada”, compartió.

No baja la guardia

Mencionó que es un reto sin duda, pero no por ello baja la guardia y asegura que el público va a conocer a una Olivia Collins vulnerable, pero comprometida.

“Me encanta el rock de mi generación, la salsa, la cumbia, el mambo, la música disco, soy una bailarina amateur, me muevo bien, pero bueno ya con la coreografía es otra cosa”, consideró.

Si bien, el baile es para gozarse, el momento de las famosas cargadas es un poco estresante por lo que implica, sobre todo que al no estar acostumbrado el cuerpo se pone rígido.

“La pareja que tengo está muy comprometida, es disciplinado, fuerte, me carga sin problema y no tengo miedo”, aseguró.

Además de este reality, Olivia Collins está a cuadro en “Albertano contra los monstruos” donde da vida a Casilda, una bruja con mucha comedia.

“De la mano de Miramontes (Albertano), mi personaje tiene tres facetas, momia, la Casilda actual, es un personaje sano que puedes ver con la familia”, finalizó.