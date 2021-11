"No fue un fallo de vestuario": Justin Timberlake señaldo por desvestir a Janet Jackson en el escenario

ESTADOS UNIDOS.- La polémica presentación en la que Janet Jackson quedó desnuda frente al público en el Super Bowl de 2004 vuelve a tomar relevancia ahora y pone a Justin Timberlake en una situación muy incómoda pues recientemente se le ha señalado como cómplice de quienes planearon esto para perjudicar a la cantante.

En el año 2004, Justin Timberlake descubrió un pecho de Janet Jackson en su actuación de la Super Bowl...y desató el escándalo que analiza, en el 2021, el documental #Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson" Ya tenéis primeras críticas.https://t.co/O9IC65VB71 pic.twitter.com/9uyj9XkSwe — FilmAffinity (@Filmaffinity) November 22, 2021

A poco del documental Britney vs Spears donde entre otras cosas se evidencia el papel de Timbarlake en el acoso que sufrió la cantante por parte de la prensa, llega una nueva producción hecha por el New York Times titulada Malfunction: The Dressing Down of Janet que ofrece una nueva visión de los hechos en torno al momento en el que la estrella se queda con un pecho descubierto frente al escenario.

Le preguntan a Justin Timberlake sobre lo qué pasó con Janet Jackson en el Super Bowl y responde “el sueño de cualquier hombre sería quitarle ropa a Janet” cuando es hora para cancelar de una vez por todas a este misógino inmaduro? #JusticeForJanet pic.twitter.com/z0Bl9Er6Ey — ���������� ⭐️ (@itsju4nk) November 22, 2021

Según informó el encargado de vestuario de la cantante, Wayne Scot Lukas el incidente fue planeado y se trató de un trabajo por encargo del que Justin fue cómplice:

Si trabajo con alguien que es bailarín, tiene que poder bailar con su vestuario, y no puede caérsele bajo ningún concepto. Mi trabajo es usar broches y pasadores y velcro para que todo se mantenga en su sitio incluso si se le olvida encajar algo en un cambio rápido de vestuario. Mantengo al cien por cien mi historia de que hice exactamente lo que debía hacer, aquello para lo que me contrataron", afirmó.

Según el diseñador, un profesional como él que trabaja con grandes estrellas y cobra cantidades millonarias no habría cometido un error así sin ser despedido de inmediato. Él siguió trabajando con Jackson por seis años más y asegura que solo tiene palabras buenas que decir sobre ella.

No sucede lo mismo con Justin a quien no perdona por haber salido ileso de todo el asunto. El cantante evadió toda responsabilidad en el incidente y fue de las primeras personas en afirmar que se trató de una falla de vestuario.

"No hemos hablado desde que me echó la culpa. Bajó del escenario y dijo: 'Es solo un pequeño fallo de vestuario. Todos queremos dar algo de lo que hablar'. Y cuando dijo eso, pensé: 'Se acabó, adiós a nuestra amistad'. ¿Un fallo? Yo no cometo fallos", aseguró

¿Cómo influyó en las carreras de ambos?

Luego de la presentación, la carrera de Janet se vio claramente afectada, no fue invitada a los Grammys de ese año, según ella misma declaró y fue señalada por los medios por mucho tiempo; mientras que la carera de Timberlake no hizo más que ascender a pasos agigantados. Por esto, el caso ha sido señalado como una muestra de la misoginia que existe en la industria musical.

Sobre el caso, Jackson no ha querido hacer declaraciones públicas ni formar parte del documental. Wayne Scot aseguró que ella prefiere no hablar del tema hasta que esté lista para contar su propia historia. “jamás pidió un movimiento estilo 'Liberen a Janet'. No está interesada”, dijo el estilista a Page Six.