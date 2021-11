"No entiendo por qué estás enojado conmigo": tía de Luis Miguel pide verlo

MÉXICO.- En una entrevista para Ventaneando, la señora Adua Basteri, tía de Luis Miguel, habló de lo mucho que extraña al cantante y a sus hermanos. Adua resiente la indiferencia de sus sobrinos desde que hace muchos años dejaron de verla y de llamarla sin explicación alguna.

La señora asegura que siente mucho cariño por ellos a pesar de su ausencia pues sigue viéndolos como una extensión de su querida sobrina Marcela Basteri, hasta ahora desaparecida. Para las cámaras de Ventaneando, Adua quiso pedirles que se contactaran con ella porque quiere volver a verlos.

"No entiendo por qué has dejado de hablarme, no entiendo por qué estás enojado conmigo", le dijo a El sol de México. “Yo lo amo a pesar de todo, lo amo a morir porque mi sobrina moría por sus hijos. Ella moría por sus hijos… mi sobrina amaba a sus tres hijos, una cosa increíble", agregó.

Posteriormente, mencionó que Marcela era muy protectora con los tres pequeños. “Se habría arrojado a un río por ellos”, mencionó Auda. Cuando le preguntaron sobre qué le diría a Marcela si la viera ahora, respondió que le advertiría sobre Luisito y le aconsejaría poner límites con él. “Que no le diera todo a Luisito, que no se lo diera”, dijo.

Opina sobre indigente que asegura ser Marcela

Así mismo, Adua dejó claro que no da crédito a la historia de que una indigente encontrada en las calles de Buenos Aires es su sobrina desaparecida y asegura que no tiene ningún parecido con Marcela. También expresó el enojo que le provoca que algunos de sus familiares en Argentina hayan apoyado esta historia.

Esa señora que está ahí, para mí no es mi sobrina. “¿Cómo van a creer que es Marcela? (su sobrina) tiene una mandíbula pronunciada y fuerte, su sonrisa era exquisita, los rasgos del rostro, todo”, dijo. Finalmente, aseguró que le gustaría conocer a Michelle Salas que es la primera hija de Luis Miguel.