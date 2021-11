“Estaba completamente borracho”: Mariah Carey recordó el día que conoció a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el estreno de la temporada final de “Luis Miguel: La Serie”, los fans del cantante recordaron el día en que Mariah Carey habló de Luis Miguel con Oprah Winfrey y platicó cómo fue que lo conoció.

Fue en un programa de la década de 1990 cuando la estrella estadounidense habló sobre la relación que tenía en esos momentos con el “Sol de México”, a quien conoció en Aspen, Colorado, durante una Navidad, según publicó la revista Hola.

Yo he tratado de no hablar mucho de esto, pero… estábamos en Aspen, Colorado, en la Navidad pasada. Él rentó una casa ahí y yo otra, con mi familia, porque a mí me gusta la Navidad con nieve”, explicó.

La intérprete de “All I Want for Christmas Is You” sorprendió al decir que las personas que les rentaron las casas, tanto a ella como a Luis Miguel, fueron los “Cupidos” en su relación, ya que fueron quienes los unieron con una pequeña mentira.

“Los que nos rentaron las casas a él y a mí, le dijeron que yo lo quería conocer, y yo ni sabía que Luis Miguel estaba ahí, y me dijeron que él quería hacer una fiesta privada para mí. Así que fueron los que nos rentaron las casas quienes estaban haciendo el papel de Cupidos para que él y yo nos uniéramos”, recordó.

Mariah destacó en esa ocasión que se sentía a gusto con la relación que había formado con Luis Miguel, ya que por fin había encontrado a alguien que la entendiera y comprendiera su carrera como cantante famosa, y eso solo lo podría asimilar otro artista famoso como lo era él.



¿Por qué terminó Mariah Carey con Luis Miguel?

A más de 20 años de haber tenido una relación sentimental con Luis Miguel, en 2020, Mariah Carey lanzó su libro autobiográfico llamado “The Meaning of Mariah Carey”, en la que habló sobre el momento en que conoció a Luis Miguel, muy similar a lo que se contó en la serie.

A diferencia de aquella entrevista que la estrella internacional dio a Oprah Winfey, en la que se le iluminaba el rostro al hablar de Luis Miguel, en este pequeño pasaje del libro Mariah no fue tan condescendiente y aseguró que “Micky” estaba completamente ebrio y no podía deshacerse de él.

“Después de que ambos habíamos tomado unas copas y una cena incómoda, todavía no podía deshacerme de él… acababa de conocer a este tipo y estaba completamente borracho”, escribió.

Pero como ella misma lo mencionó en su libro, “la cena incómoda” se le borró de la mente cuando al siguiente día, el cantante de “Sueña” le envió un costoso collar “Bulgari” para hacerle saber que lo había dejado impresionado.

“Pronto supe que era su estilo; era un auténtico amante latino. Él no reprimió sus demostraciones materiales de adoración. Una vez, llenó todo un jet privado con rosas rojas para sorprenderme”, expresó en sus memorias.

También puede interesarte: Hijo de Alex McCluskey despotrica contra Luis Miguel: "tú eres un adicto de mier%&, cocainómano".

Mariah Carey expuso que a pesar de que se sentía segura con Luis Miguel, los problemas surgieron luego que el intérprete no superara sus emociones y traumas del pasado, especialmente los que tenían que ver con la pérdida de su mamá.

“Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana… hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propia situación, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso y tenía una nube oscura colgando sobre su cabeza”, finalizó.