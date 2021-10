La Serie "Luis Miguel finaliza con los peores y mejores momentos del artista

Ciudad de México.- La serie "Luis Miguel" emitirá su última temporada por Netflix, y así cierran el ciclo de recoger grandes momentos de la juventud de Luis Miguel, sin olvidar los tiempos duros.

Es mi temporada preferida porque se muestran contrastes muy fuertes de su punto más alto y su punto más bajo. Eso se me hace súper interesante porque hace que se vuelva más humano", relató Diego Boneta, quien encarna a Luis Miguel desde su juventud a su adultez.



Por su parte, Carlos Ponce, que interpreta a Miguel Alemán Magnani, el empresario que le propone al cantante hacer una serie para relanzar su carrera, consideró "muy interesante" el hecho de "tener la serie dentro de la serie", aunque confesó sentirse nervioso por cómo el público pueda reaccionar ante esto.

Te puede interesar: Diego Boneta se habría molestado con fans por llamarlo “Luis Miguel”





Además de este cierre de círculo, la tercera y última temporada de esta producción continuará la historia que revivió el interés del público de todas las edades en esta relevante y un tanto enigmática figura de la música en México, cuya vida está siendo desgranada en la serie.





Para esto, se recorrerá la historia de amor entre Luis Miguel y la cantante Mariah Carey, interpretada por Jade Ewen, un relato que, aseguró Boneta, poco se parece al que la gente conoce hasta el momento.



Para mí lo más interesante de esta historia es que lo que se sabe no es realmente lo que pasó. Es lo opuesto, de hecho. Creo que es muy interesante ver una dinámica donde Luis Miguel no es el dominante, donde no es el más famoso o exitoso", consideró Boneta.