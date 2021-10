Exclusiva, Omar Chaparro revela sus nuevos proyectos

Tijuana, B.C.- “De Broma en Broma” es el nuevo proyecto que Omar Chaparro lanzará este 4 de noviembre a través de Pantaya, lo hace al lado de su compañero Perico Padilla y de la mano de Tripas, la productora de Eugenio Derbez.

El cantante, conductor, humorista y ahora productor de cine, compartió a GRUPO HEALY este nuevo reto que será animado, luego de evocar el mismo método de bromas telefónicas, pero esta vez a famosos.

En esta pandemia me junté con Perico Padilla, precisamente donde yo empecé en la radio haciendo bromas.

“Entonces nos encerramos y volvimos a hacer bromas como hace 25 años, hicimos unas bromas no tan increíbles a famosos y no tan famosos, y lo estoy produciendo con Eugenio Derbez”, explicó.

En ese entonces surgieron personajes como la licenciada Pamela Juango, Yahairo, el Ranchero Chilo, entre otros que forman parte de su trayectoria.

“Lo llevamos a dibujos animados, qué es esto, que vas a vernos a Perico y a mi haciendo bromas pero de la realidad a la animación”, detalló.

Desde hace poco más de un mes, el actor originario de Chihuahua, se encuentra filmando en Tijuana la cinta “The Wingwalker” que produce al lado del director Alfonso Álvarez.

“Es la historia de un ciudadano americano con ascendencia mexicana, su hija necesita un trasplante de corazón, y el día que le autorizan el corazón, ese día descubre que no es ciudadano americano y lo deportan”, narró.

Enamorado de este proyecto que llegó a sus manos, contó que subió 14 kilos de 20 que debía, se dejó crecer la barba y cambiar un poco su aspecto.

Me dijeron quiero que seas tu, pero que nadie te reconozca, y es en lo que venimos trabajando y esto es parte del personaje”, puntualizó sobre esta ficción.

Dentro de poco su hija Andrea Chaparro debutará en la pantalla chica con “Rebelde” el remake de la famosa telenovela, ahora por Netflix, un proyecto que dice, ella se ganó por mérito propio.

“Yo la llevé a México y ella hizo sola el casting, porque a parte tiene su propia personalidad y su propio estilo, la gente no sabía que era mi hija”, recalcó.

Sus locuras

Omar Chaparro sigue disfrutando el éxito que ha tenido el tema “Las locuras mías”, cuyo video supera los 5 millones de reproducciones.

“En tiktok se hizo viral el bailecito, con más de nueve millones de reproducciones, creo que de alguna manera me está haciendo justicia la revolución, siempre he sido un loco aferrado a no quedarme con las ganas, aunque he pagado un poco el ser versátil”, finalizó.

Para saber

Pronto hará una gira de conciertos.

Está filmando en Tijuana “The wingwlaker”.

Lanzará un proyecto al lado de Eugenio Derbéz.

En noviembre cumplirá 47 años.

“Las locuras mías” lleva más de 5 mil reproducciones.