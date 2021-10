Diego Boneta se habría molestado con fans por llamarlo “Luis Miguel”

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Boneta se habría molestado porque la gente lo reconoce en la calle como “Luis Miguel” y no por su nombre, reveló la periodista Ana María Alvarado.

En el programa de “Sale el Sol”, Joanna Vega Biestro comentó que Diego Boneta confesó en una entrevista que después de que grabó la primera temporada de “Luis Miguel: La Serie”, le fue difícil desprenderse del personaje.

Pero Ana María Alvarado comentó que seguirá siendo difícil para él como artista, ya que alcanzó la fama por interpretar al “Sol de México”, y ella misma fue testigo de que las personas lo conocen como Luis Miguel y no como Diego Boneta, situación que él no le pareció.

Estaba yo muy emocionada por estar viendo a Diego Boneta que estaba comiendo (en un restaurante) y se paran un grupo de señoras que vieron a Diego Boneta y en vez de decirle: ‘Hola Diego, ¿cómo estás?’, le dicen: ‘Oye, tú, el de Luis Miguel, el de Luis Miguel, vamos a sacarnos la foto’, y él hizo la cara así (gesto de enojado)”, relató.

La periodista de espectáculos aclaró que el actor fue muy amable y se tomó la foto con las seguidoras, pero nunca supieron decirle por su nombre, ya que no sabían como se llamaba y solo lo identificaban como “el que era Luis Miguel”.



Diego Boneta no es el único al que confunden

Gustavo Adolfo Infante comentó a sus compañeros que los famosos deben de estar agradecidos que los reconozcan las personas en la calle, aún cuando los llamen por el personaje que interpretaron o que los confundan con otra persona, como en el caso de Omar Chaparro, quien confesó que en ocasiones creen que es uno de sus compañeros.

“Omar Chaparro lo hace muy bien. Cuando la gente le dice: ‘Oye, Adal Ramones o Adrián Uribe, o Yordi Rosado’, el hace: ‘Oh, oh, digo yo… oh, oh, digo yo’, como si fuera Adal Ramones. Eso es inteligencia”, externó.

El presentador confesó que en varias ocasiones lo han confundido con Pepillo Origel, pero no se lo toma a mal, mientras no le digan otros nombres.

Comentario a partir del minuto 02:25