¡Nació Antonella! La hija de Joanna Vega-Biestro

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 37 semanas de espera, Joanna Vega-Biestro finalmente dio la bienvenida a su bebé, Antonella, quien nació este viernes 29 de enero.

A través de una tierna publicación en Instagram, la periodista confirmó que su parto ocurrió sin complicaciones y así presumió su dicha:

“29.01.21 El mejor día de mi vida!! Bienvenida mi niña hermosa!! No les puedo explicar la felicidad que siento. GRACIAS a todos por sus mensajes, por sus buenos deseos, por tanto cariño. Me explota el corazón de amor”, escribió.

Casi hasta el último día de su embarazo, Joanna siguió trabajando para Imagen televisión.

Y es que a inicios de enero Joanna se despidió temporalmente de sus compañeros de ‘Sale el sol’, pero no dejó de trabajar gracias a las videollamadas que realizaba durante la sección de ‘Pájaros en el alambre’.

Durante la dulce espera, Joanna Vega-Biestro fue sincera al compartir que recurrió a un tratamiento in vitro para poder lograr su sueño de ser madre.

La conductora luchó por tener a su bebé junto a Roberto Puig, a quien conoció hace 25 años y con quien lleva una relación desde hace nueve.

En Instagram compartieron con una tierna foto que se convertirían en los felices padres de Antonella.

“Desde niña te imaginé, durante mucho tiempo pedimos y buscamos que vinieras en camino. Aún no te conozco, no sé cómo será tu carita, ni tu mirada pero en mis sueños ya te he visto”, no pudo ocultar Joanna.

Cuando confirmó que sería mamá, compartió: “Todo el día pienso en ti. No te voy a mentir a tu papá y a mí a veces nos invade el miedo, queremos ser los mejores papás y no fallarte nunca. Sé que eso no podemos prometerlo, seguro nos equivocaremos y no seremos perfectos pero si seremos los mejores papás, que te vamos a amar con toda nuestra fuerza y haremos todo para que seas muy feliz”.