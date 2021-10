“Corriente, envidioso y resentido social”: Gustavo Adolfo infante arremete contra Carlos Ballarta tras ofender a "Chespirito"

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante arremetió contra el comediante Carlos Ballarta, después de que éste dijera que “Chespirito” es lo peor que le puso haber pasado a la comedia mexicana.

A través de su canal de YouTube, el presentador de televisión respondió a las declaraciones del standupero mexicano, quien comentó en un podcast que "no deja que sus hijos vean las pen…adas" que hizo “Chespirito” en sus programas, ya que lo consideraba parte de la dictadura de los países latinoamericanos.

Pero el conductor de “De Primera Mano” defendió al creador de “El Chavo del Ocho”, “El Chapulín Colorado” y “El Chompiras”, por haber ofendido su memoria y ensuciado el trabajo que por más de 40 años realizó el actor y por el cual fue reconocido mundialmente.

Carlos Ballarta, lo voy conociendo en este momento, un standupero, me metí para ver sus videos… no lo conozco, nunca lo había visto… me bastaron dos video para ver el nivel que el señor Carlos Ballarta maneja de comedia, me parece… pues así, chistocita, corrientita”, expresó Infante.