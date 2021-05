Ana María Alvarado dice que Daniel Bisogno le ha deseado la muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana María Alvarado aceptó que tiene una enemistad con Daniel Bisogno, asegurando que, en una ocasión, hasta le deseó la muerte.

Durante la sección “Trapitos al sol”, la periodista del programa “Sale el Sol” confesó cómo es su relación con el conductor de “Ventaneando” ante la famosa prueba del polígrafo, es decir, el detector de mentiras.

En la dinámica, los demás integrantes de la producción le hicieron preguntas incómodas a Alvarado para que las respondiera con la verdad.

Su compañera Talina Fernández le preguntó si había alguna persona del medio de la farándula que no le cayera bien.

“Con los que trabajo no”, dijo Ana María. “Ahora estoy bien sola en la cabina de radio y ustedes no, nadie me cae mal”.

Sin embargo, cuando el polígrafo indicó que estaba mintiendo, ella afirmó que quien le caía mal no trabajaba en Imagen Televisión, sino en otra televisora.

“Te lo juro que no me caen mal, el que me cae mal no está aquí. Trabaja en otra televisora (...) es güero y alto, de 1.90 más o menos”, confesó la comunicadora.

Cuando Alex Kaffie mencionó que su compañera se refería a Daniel Bisogno, ésta terminó aceptándolo.

Bisogno es el que me cae gordo y muy gordo, me ha dicho ‘que te mueras’, ‘espía’, ‘alacrán’, varias veces, así con close up ' espía, alacrana, ojalá que te mueras’. Entonces, yo voy de acuerdo con que me critiquen mi trabajo, mi aspecto físico, que me digan lo que quieran, pero ya desearme la muerte pues sí está gacho”, recordó.

DANIEL BISOGNO VS ANA MARÍA ALVARADO

La enemistad entre los dos comunicadores comenzó hace casi una década, cuando Ana María se fue de “Venga la Alegría” y los rumores apuntaron que fue a causa de Daniel Bisogno.

Pero en una entrevista a “Todo para la mujer” en 2012 negó que el también actor tuviera algo que ver, y hasta dijo que él no podría tomar una decisión sobre su carrera debido a que “no tiene ningún puesto ejecutivo”.

A Ana María la rodearon los rumores de que filtraba información de Azteca a Maxine Woodside, con quien sigue trabajando en la actualidad. Esto habría sido alimentado por el propio Bisogno dentro de la televisora del Ajusco.