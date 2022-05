Niurka critica a Luis Miguel: "Le canta al amor, pero no lo ejerce"

MÉXICO.- A pocos días del estreno de La casa de los famosos 2, Niurka ha dado mucho de qué hablar por sus controversiales declaraciones. Además de revelar que tuvo una fugaz aventura con Osvaldo Ríos, la vedette lanzó severas críticas a Luis Miguel en un reciente episodio.

Todo inició cuando Luis “Potro” Caballero aseguró que Luis Miguel es el mejor cantante que hay, a lo que Brenda Zambrano respondió que, para ella, Bad Bunny se lleva ese título. Niurka intervino en la charla, asegurando que Luis Miguel es un buen artista, pero una mala persona.

“A mí gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de romance porque son preciosas, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es la voz. Pero él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él. Le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”, declaró la actriz.