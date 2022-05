Lucía Méndez quiere trabajar con Verónica Castro y opina sobre besos de Yáñez

Ciudad de México.- La actriz fue elogiada al cumplir 50 años de trayectoria artística, por lo que en su encuentro con la prensa no faltaron las charlas sobre sus relaciones con colegas del espectáculo.

Debido a la conocida rivalidad que tiene con Verónica Castro desde hace décadas, es que le cuestionaron sobre la posibilidad de hacer un proyecto con su compañera, a lo que Lucía respondió:

Pues pregúntenselo a ella, porque yo no tengo problema, sería maravilloso, pero más bien pregúntaselo a ella. No sé, definitivamente no sé, pero yo no tengo ningún problema de hacerlo con ella”

Aun así, Ménde aclaró que ya no le llamaría, pues anteriormente lo hizo y no tuvo éxito. “Las veces que la he buscado no ha pasado nada, entonces yo creo que se lo debes preguntar directamente a ella”.

Eduardo Yáñez: el mejor besador

Por otro lado, Méndez recordó algunos hombres y reveló que Eduardo Yañez es quien tiene una gran cualidad. “Besa muy bien… en la televisión, no te estoy diciendo que te haga el beso francés, pero sabe besar muy bien, muy bien… se le llama el beso chupón, así le decían antes, Luis Miguel no fue el amor de mi vida, no tanto”.

Finalmente, Lucía confesó estar dispuesta a enamorarse, aunque dejó muy claro qué tipo de relación y regalos son los que prefiere en este momento de su vida.

“Espero que sea como el de Belinda… no como el de Talina Fernández, pero yo quiero uno como el de Belinda, el gran amor de mi vida no ha llegado, y que Dios me lo ponga, porque yo meto la pata hasta la rodilla, definitivamente el próximo que llegue a mi vida que Dios me lo ponga, va a ser el gran amor de mi vida”, remató.