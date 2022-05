Mayeli Alonso arremetió contra Brenda Zambrano previo al estreno LCDLF2 : "Si me buscan, me encuentran"

HERMOSILLO, Sonora.- Gracias al gran éxito que tuvo la primer temporada del reallity show La casa de los famosos, ya se dió a conocer quienes eran los proximos que ingresaran a la nueva temporada.



El estreno será el próximo 10 de mayo por Telemundo, y ya hay varias famosas que se encuentran en disgustos y así se expresan en redes sociales.

Durante una transmision en vivo en las redes sociales de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera donde lanzó una advertencia a una de las participantes que entrara proximamente a la segunda temporada.



Se trata de Brenda Zambrano pues aseguran que Mayeli dejó muy claro que quien quiera molestarta durante su estancia en dicho show, no la tendra nada fácil.



Yo a mí lo que me hagan, les hago. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si no me tratan bien, yo no los voy a tratar bien, entonces, lo siento. No es como yo voy a llegar de: ‘ay, péguenme’ un p*tazo y me voy a dejar. Les mentiría si les dijera que me voy a dejar”, dijo.