Niurka critica a Lis Vega por sus cirugías estéticas: "Se destruyó la cara"

MÉXICO.- Desde que se anunció que Niurka se integraría a La casa de los famosos se esperó escándalo y polémica, pues la vedette es conocida por no callarse nada de lo que piensa, ni siquiera si implica ofender a sus colegas del espectáculo.

En esta ocasión criticó a Lis Vega por su apariencia física, ya que, asegura, las modificaciones estéticas que se ha realizado la dejaron irreconocible. Así lo mencionó mientras discutía con sus compañeras sobre cirugía plástica y llamó a Vega un ventrílocuo por la forma en la que luce su rostro.

“Es un ventrílocuo, […] pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso”, dijo la vedette.

La actriz opina que las cirugías no solo hacen lucir mayor a la participante de Las estrellas bailan en Hoy, sino que además le han destruido el rostro. "Está en Hoy, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara”, opinó.

A Lis Vega no le importan las críticas

Hace algunas semanas, Lis habló del tema en un encuentro con la prensa, pues son muchas las críticas que recibe en sus redes sociales. Ella respondió que no le importan los comentarios negativos porque se siente conforme con su aspecto, lo cual considera más importante que la opinión de los demás.

“¿Cuál es el problema? Es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo”, mencionó.

La cubana agregó que se trata de un tema muy trillado del que ya no quiere hablar y hasta se comparó con artistas como Michael Jackson o las Kardashian. Hizo énfasis en que sabrá ganarse la admiración de las personas por su trabajo y no por cómo luce.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo; a nadie le afecta lo que me haga, [...] creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”, concluyó.