Niurka le pide perdón a Toni Costa por llamarle "gorda y fea" a Adamari López

CIUDAD DE MÉXICO.- Toni Costa llegó a tener una de las relaciones más estables y sólidas del medio del espectáculo, con alrededor de 10 años juntos con una hija en común: Alïa, pero fue hace apenas un año que dieron a conocer su separación.

Actualmente el reconocido bailarín forma parte del reconocido reality ‘La Casa de los Famosos’ donde hace unos días fue nominado pero el pasado 16 de mayo el público decidió darle otra oportunidad.

Es por esta razón que Toni aprovechó para “reclamarle” a Niurka, por una conversación que llegaron a tener, donde ella le llegó a decir “gorda y fea” a Adamari López, situación que incomodó y “molestó” al bailarín.

Acosta optó por hablar a solas con la vedette, donde le reconoció su honestidad y la manera tan transparente de ser, sin embargo en ocasiones hay declaraciones que pudieran llegar a afectar a los presentes, como fue su caso.

Por su parte Niurka le agradeció que se lo dijera, porque eso habla del corazón y el gran papá que ha sido con su hija y como ha defendido a Adamari López a pesar de la situación y de que la conductora en su momento no lo hizo, sin embargo la vedette lo hizo “jugando”.

Delante de mi no lo hagas, Alïa me puede estar viendo y decir que clase de papá tengo que no defiende a mamá” dijo Toni.

La actriz incluso reconoció su error y le pidió perdón por lo que hizo, debido a que por encima de todo ha puesto el honor y el respeto a su familia, situación que puso muy feliz a Niurka y agradeció su honestidad.

Sin embargo la vedette reconoció que no se arrepiente sobre lo que dijo, pero admitió que no lo volvería hacer frente a él, para que no tuviera que darle explicaciones a su hija, para no ponerlo en problemas.

¿Laura Bozzo amenaza a Niurka en ‘La Casa de los Famosos 2’?

Después de la nominación y salvación Laura durante una convivencia con sus compañeros en la cocina del reality, advirtió a su compañera Niurka Marcos, que si se llegara a quedar en el programa comenzaría hacer una estrategia que no le convendría.

Y es que según la conductora Niurka es muy íntima de la productora del programa y supuso que tendría que ver en su nominación, cuando en realidad la vedette hasta su voto de salvación le dio.