Laura Bozzo conmovida de que el público la salvara en La casa de los famosos: Niurka le da ánimos

MÉXICO.- La casa de los famosos reunió a varias celebridades polémicas y con destacadas trayectorias en el entretenimiento, como Laura Bozzo, quien se llevó una sorpresa al darse cuenta de que es una de las favoritas del público.

La conductora de Laura en América no esperaba tener tan buena aceptación en el reality y admitió que siempre ha sido insegura sobre sus capacidades para conquistar al público. “Yo no puedo creer que tuve la más alta votación, hasta ahora no lo puedo creer”, dijo la peruana.

Por fortuna, a su lado estaba Niurka, quien se encargó de levantarle el ánimo y pedirle que no se subestimara. “Eres Laura de América, no entiendo por qué razón te subestimas. Eres una verg* parada”, le dijo la vedette.

“Igual que tú, le respondió Laura”; sin embargo, Niurka no quiso desviar la conversación y siguió animándola a ser más segura de sí.

“Por eso, pero ahora estoy hablando de ti. Créetelo, Laura, créetelo. Vas a salir de aquí creyéndotelo. Aquí los vas a dejar todos (tus complejos)”, dijo la actriz a su amiga.

Al borde del llanto, Bozzo admitió que le cuesta trabajo dejar de lado sus complejos y se mostró conmovida por las palabras de la vedette, quien le señaló que es una mujer divertida y amable, por lo que es natural que el público la estime.

Mayeli Alonso eliminada

Cabe recordar que Laura estuvo nominada a eliminación, pero fue salvada por el público, que dejó claro que quieren seguir viendo más de ella. Quien tuvo que decir adiós al reality fue Mayeli Alonso. En una entrevista con la televisora a su salida de la casa, expresó que se va feliz de haber podido mostrar su lado más honesto.

“Lo que vieron ahí eso es lo que yo soy […] desafortunadamente hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza la voz. No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa. Me siento sumamente feliz de que Osvaldo se haya quedado en lugar de mí”, mencionó.