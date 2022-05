¿Quién fue la primera eliminada de La casa de los famosos?

MÉXICO.- La segunda temporada de La casa de los famosos ya vivió su primera eliminación y cabe recordar que, aunque los nominados son elegidos por los miembros del reality, es el público quien tiene la última palabra. Por medio de votaciones, la audiencia puede elegir quiénes se salvan y quiénes se van.

Mayeli Alonso fue quien tuvo que decir adiós al público, para sorpresa de muchos de sus fans que esperaban ver más de ella. En la entrevista que ofreció al salir de la casa, mencionó que se siente agradecida de haber demostrado un aspecto honesto de ella, aunque fuera por poco tiempo.

“Lo que vieron ahí eso es lo que yo soy […] desafortunadamente hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza la voz. No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa. Me siento sumamente feliz de que Osvaldo se haya quedado en lugar de mí”, mencionó.