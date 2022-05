Osvaldo Ríos habla de su experiencia en la cárcel

MÉXICO.- Los miembros de La casa de los famosos 2 comienzan a sincerarse sobre temas personales y han narrado algunas experiencias difíciles a las que se han enfrentado a lo largo de su vida. Uno de ellos fue Osvaldo Ríos, quien contó a sus compañeros cómo fue pasar por la cárcel.

Todo comenzó cuando Daniella Navarro le preguntó si se arrepentía de algo en su vida, a lo que contestó que sí, pues siente arrepentimiento de pasado como agresor de Daisy Annet Santiago, a quien golpeó cuando eran pareja. Este delito lo llevó a pasar tres meses en prisión en 2004.

Además de estar privado de su libertad, Ríos comentó que se sometió a terapia para el manejo de ira durante casi año y medio. Detalló que cada miércoles tomada 8 horas de terapia, cuatro de ellas de forma individual y el resto en grupo, donde escuchó muchas historias desgarradoras.

“Cuando comienzo a trabajar y mi carrera despega, treinta y pico de años, inmaduro totalmente. Había gente a mi alrededor que alimentaba el ego y descubrí que el ego, el narcisismo, el meterte en toda esa vorágine de oscuridad, de la fama, no me dejó nada. Al contrario, me llevó por un camino que no era el correcto y me costó hasta mi libertad”, narró.