¿Natalia Téllez se distanció de Galilea Montijo?: la conductora le reclama por alejarse de ella

MÉXICO.- Natalia Téllez y Galilea Montijo iniciaron una amistad luego de trabajar juntas en el matutino de Televisa, Hoy; sin embargo, después de que Téllez saliera del programa se distanció de su compañera y hasta se llegó a especular que había una enemistad entre ambas.

Con su reciente integración a Netas Divinas, Galilea vuelve a compartir la pantalla con Natalia y ha aprovechado un par de ocasiones para hablar de su relación con ella. En una reciente transmisión del programa, Téllez habló de su problema marcando límites con las personas que estima y detalló que ha llegado a distanciarse de amistades importantes por esta causa.

“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerles límites y entonces llego al punto de, no desechar, pero alejarme de gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”, explicó Téllez.