Galilea Montijo habla de sus pasadas relaciones: "Todas fueron tóxicas"

MÉXICO.- El pasado miércoles 11 de mayo Galilea Montijo estuvo presente como conductora del programa Netas Divinas por primera vez y en su primer día se sinceró sobre las relaciones tóxicas en las que ha estado. Luego de que Consuelo Duval y Natalia Téllez hablaran de sus propias experiencias, Montijo fue cuestionada sobre el tema.

“¿Qué es lo más tóxico que has hecho en una relación?”, le preguntó Ángela, quien se encarga de hacer preguntas íntimas a las conductoras. Galilea respondió que lo más tóxico que ha hecho ha sido seguir en esas relaciones y reflexionó sobre las razones por las que no dejó a sus parejas al experimentar malos tratos.

Así mismo, la conductora de Hoy señaló que todas las relaciones que tuvo fueron tóxicas de alguna forma, pues en cada una de ellas surgió una situación problemática o una falta de respeto.

"Todas mis relaciones, todas fueron tóxicas de alguna u otra manera, porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo estar sola, porque yo llegué a la ciudad a los 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993. Yo llego sola, no tenía amigos y no conocía a nadie", comentó.