Galilea Montijo aclara rumores de romance con Maca Carriedo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo terminó con los rumores donde aseveraban que dejaría México, ya que la fusión de Univisión y Televisa le habría dado un proyecto en EU.

“No, hasta ahorita yo sigo en Hoy todo este año, siempre les he dicho, si la empresa decide otra cosa conmigo, yo feliz de la vida, me iría feliz”, dijo la artista durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

Por otro lado, Montijo broméo acerca de los rumores que decían habría tenido un romance con Maca Carriedo, su excompañera del programa, e incluso de un romance con Enrique Peña Nieto.

¡No manches ya!, ya muchachos, ya es en serio, yo les voy a pedir a ustedes, yo siempre les agradezco y yo muy linda siempre les contesto y salgo a dar la cara para todo, ya no me pregunten cosas sin pruebas, creo es mejor cuando salgan este tipo de cosas, que no se quién las dijo, pero que hay que tomarlas de vienen… si algo saben, siempre he sido muy noviera, toda la vida, entonces y si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, yo no estoy en contra de nada ni de nadie”

Manifestó al respecto.

Galilea e Inés Gómez

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Galilea dijo no tener conocimiento de lo que sucede con la vida de su amiga Inés “N”, después de que la exsuegra de su amiga revelara que regresó a México en días pasados luego de darse a la fuga en septiembre del 2021 tras ser perseguida por las autoridades mexicanas.

“No tengo idea y saben que tampoco de ese tema hablo, vamos a ver qué pasa, no tengo idea, me estoy enterando… Hace tiempo por obvias razones les dije ni me iba a meter, porque luego dice uno, hay se van ciertos medios se agarran de eso y se van hasta la zeta, entonces muchas veces es mejor callarse, porque no ayudas en nada, ustedes saben que es una mujer que yo quiero mucho, no tengo nada que decir”, explicó.