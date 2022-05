Natalia Córdova pide a AMLO ser un héroe y detener el Tren Maya

MÉXICO.- Desde hace varias semanas, el grupo de ambientalista, famosos y científicos que conforman la campaña Selvame del tren han pedido al presidente que detenga la modificación del tramo 5 del Tren Maya. Aunque se habló de una reunión con el mandatario para discutir el impacto ambiental del proyecto, el encuentro fue cancelado, según los ambientalistas, por el propio AMLO.

Este nueve de mayo, se publicó una entrevista que Natalia Córdova, miembro de la campaña, ofreció en exclusiva a Infobae, en la que habló a detalle de sus razones para pedir que la construcción de esta parte del tren se detenga. La actriz hizo énfasis en el daño que ocasionaría la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona, la destrucción de los cenotes, la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas, problemas de gentrificación entre otros temas.

Solo queremos ser escuchados y que tomen en cuenta la opinión de los científicos, de los ambientalistas y de la gente de la región. El daño ecológico sería IRREVERSIBLE. pic.twitter.com/xtxH2cDey6 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 6, 2022

“Esta sugerencia que estamos haciendo pareciera que no nos lo terminan de entender [...] si pasa un tren por aquí vamos a exasperar toda la infraestructura. Estamos pidiendo que se hagan las cosas bien, que si ya estamos en el destino turístico más poderoso de México, sea valorado de esta forma y le regresemos algo de respeto, cuidemos el agua, cuidamos la tierra. Si no esto se convierte en Las Vegas”, comentó la actriz.

Según contó, el tipo de suelo sobre el que se planea construir el tren no es adecuado para sostener una infraestructura como esa, por lo que pondría en riesgo los cenotes que hay debajo de la zona. “El tren a la larga trae problemas y no por culpa del tren, sino por la culpa del estado de la locación a la que llega el tren [...] En la península de la Yucatán al suelo se le llama Kárst, eso quiere decir que es arena compactada. Cuando era chiquita nos decían ‘cuidado pisando en la selva’, me lo explicaron toda la vida porque es muy seguro que si no pisas bien, seguramente te caigas en un cenote”, explicó.

Le pide ser un héroe

“No sostiene un tren y justo está pasando un tren por encima de uno de los centros de aguas y ríos naturales más grandes del mundo [...] estamos viendo la falta del gua en todo el mundo y tenemos aquí el acuífero de agua pura subterránea más grande del mundo y estamos a punto de pasarle un tren encima”, agregó.

Finalmente, Córdova hizo un llamado al presidente a "pasar a la historia como un héroe" y escuchar a los ambientalistas “No tiene nada de malo decir que nos equivocamos, vamos a retomar y decir ‘los expertos tiene la razón, está bien peligroso el tramo 5, vamos a retomar’, sería un héroe, ¡héroe! Sea el único presidente del mundo entero luchando por la naturaleza, imagínense que sea el presidente que salve el manto acuífero más grande del mundo”, remató la intérpete mexicana.