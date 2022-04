Eugenio Derbez asegura que fue AMLO quien canceló reunión con famosos: "Nadie dijo que no iba a asistir"

MÉXICO.- La campaña Sélvame del Tren, en la que participaron varios famosos, científicos y activistas, tuvo respuesta de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una invitación a sus integrantes a dialogar con él en el Palacio Nacional y tratar el tema del impacto ambiental del Tren Maya.

Aunque los famosos aceptaron la invitación y el encuentro se celebraría este lunes 25 de abril, la reunión fue cancelada. Eugenio Derbez, uno de los principales involucrados en la discusión sobre el Tren, anunció hace unos días que no asistiría porque estaba ocupado filmando una película y prefería dejar el tema a los expertos.

Hace apenas unos minutos el comediante publicó un video en sus redes sociales donde afirmó que el encuentro con los famosos fue cancelado faltando solo 24 horas para la fecha pactada. Demostró que no se encontraba en la Ciudad de México y reiteró que nunca se comprometió a acudir a la reunión, pero los otros miembros de la campaña sí pensaban asistir a la cita.

“Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando […] como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento Sélvame del Tren y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos la cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, ‘los famosos’, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir”, dijo el actor al inicio del video.

“El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace 2 meses, tengo contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada, desde hace 2 o 3 meses. […] Físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, especialistas, por cuestiones de trabajo. Argumenté también que creía que no era una buena idea porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno es porque tenía que trabajar, no fue un capricho”, explicó.

Finalmente, Derbez imitó a algunos de sus icónicos personajes para decir que si el presidente quería reunirse específicamente con él, le habría encantado decirle lo que quisiera escuchar y posar para las fotografías que quisiera tomar.

“Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues… si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco, le hago la del Óigame no, le hago un chiste de Armando Hoyos [...], lo que quiera, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir yo feliz voy a convivir, me encanta el convivio, pero sí estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son cuestiones de trabajo, no por otra cosa”, comentó.

Sobre Xcaret

Finalmente, respondió a lo dicho por el mandatario en la mañanera de este lunes, donde mostró una fotografía del comediante en la inauguración de un hotel en Xcaret, acusándolo de ser hipócrita con su postura ante el medio ambiente, pues el parque es conocido pro atentar contra el ecosistema de la región.

“Y otra cosa que quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret y no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue de hace 4 años, que estuve conduciendo los premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, ni que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira yo no inauguré Xcaret”, concluyó el actor.