Mañanera de AMLO: “Él es así”, contesta AMLO a las declaraciones de Trump de que dobló a México en el tema migratorio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó “él es así, no voy a polemizar sobre eso” a las declaraciones de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, quien afirmó que dobló a México en el tema migratorio.

Él es así, no voy yo a polemizar sobre eso, en mi libro cuento cómo fue la relación”, dijo a la pregunta de si Trump le faltó al respeto.

López Obrador afirmó que Donald Trump le cae bien, aunque es “capitalista”.

“A mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué”, indicó.

Durante elecciones, políticos de EU usan a México como tema de debate

El mandatario explicó que, por las elecciones en Estados Unidos políticos de ambos partidos, Republicano y Demócrata, ponen a México en sus temas de debate, como en el migratorio.

“Tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y todo el mundo. Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tratar con respecto, como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y otros gobiernos”, advirtió.

Se advertirá a mexicanos sobre políticos de EU que se excedan u ofendan a México

El Presidente aseguró que a quien se exceda y ofenda a México se le señalará para que los votantes mexicanos en Estados Unidos no se olviden que “el que no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

“Para si se maltrata a México o algún país de América Latina y el Caribe, no voten por esos partidos y candidatos; sean del partido Demócrata o del partido Republicano”, añadió.

López Obrador destacó que en Estados Unidos viven alrededor de 40 millones de mexicanos constituyendo la comunidad hispana más grande en esa nación.