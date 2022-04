AMLO muestra imagen de Eugenio Derbez inaugurando hotel en Xcaret: "Basta de hipocrecías"

MÉXICO.- Luego de que varios famosos, científicos, activistas e influencers participaran en la campaña Sélvame del Tren, con la que buscaban frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que está dispuesto a dialogar con quienes participaron en la campaña para hablar de los impactos ambientales del proyecto.

Sin embargo, los involucrados, Eugenio Derbez a la cabeza, declararon que no acudirían al Palacio Nacional para discutir el tema con el mandatario pues opinan que ni AMLO ni ellos son expertos. Durante la conferencia mañanera de este lunes 25 de abril, López Obrador habló al respecto y aprovechó para señalara una vez más al comediante mexicano a quien anteriormente llamó "pseudoambientalista".

AMLO declaró que apoyar al medio ambiente no debe ser una pose para las figuras públicas sino una convicción y expuso en la pantalla fotografías de Derbez en la inauguración de un hotel de empresa Xcarte.

“Esa empresa turística (Xcaret) sí ha hecho trabajos de unir cenotes, desviar ríos y vi una foto donde quien inaugura un hotel en Xcaret es Eugenio Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero? El nuevo desarrollo de Xcaret en Valladolid (Yucatán), sobre cenotes, entonces, basta de la hipocresía”, reprochó AMLO.

El actor ya había sido criticado en redes sociales por esta misma razón, donde los usuarios le recordaron su participación en la empresa. “Eugenio Derbez tiene razón, no necesitamos un tren Maya, necesitamos más hoteles y ‘parques’”, le escribió otro usuario. “Aquí Eugenio Derbez preocupado por el medio ambiente desde un jet privado que contamina diez veces más que los aviones comerciales”, escribió una usuaria de Twitter.

¿Por qué no hubo reunión?

Cabe recordar que luego de que AMLO se dijera abierto al diálogo y los famosos aplaudieran esta acción, el encuentro nunca se concretó pues, según afirman los integrantes del movimiento, el presidente les canceló a menos de 24 horas del encuentro. Por su parte, Eugenio dijo que estaba ocupado en la filmación de una nueva película.

“El único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace 2 meses, tengo contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada, desde hace 2 o 3 meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando […] Físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, especialistas, por cuestiones de trabajo. Argumenté también que creía que no era una buena idea porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno es porque tenía que trabajar, no fue un capricho”, dijo el actor.