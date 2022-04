¿Por qué Eugenio Derbez no irá con AMLO para hablar sobre el Tren Maya?

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez declinó la invitación que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo a los famosos que salieron en el video contra el Tren Maya.

Una filmación es lo que impedirá al actor Eugenio Derbez estar presente este lunes, en la reunión que tendrán otros famosos, miembros de la iniciativa Sélvame del tren y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, con el fin de discutir sobre el tramo cinco del Tren Maya.

Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande", dijo Derbez durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.