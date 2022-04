"Agradezco que haya cancelado la reunión" Vocalista de Café Tacvba sobre tren maya

Tijuana, Baja California.- 'El tren maya' pretendía ser un megaproyecto del gobierno federal para construir una vía ferrocaril en Yucatán. Sin embargo, algunos personajes se opusieron a Andrés Manuel López Obrador, asegurado esta idea podría ir en contra de la reserva cultural.

Por ello, AMLO decidió ofrecer una reunión “Selvame del Tren'' para poder aclarar cualquier duda sobre su planeación. No obstante, esta junta fue cancelada luego que algunos famosos se opusieran a escucharlo.

“Resultó que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no, Eugenio Derbez y otros y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo, que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos" expresó AMLO en su mañanera.

Integrante de Café Tacvuba esta conforme se cancelará la junta

Por vía twitter, Rubén Albarrán mandó una carta dirigida al presidente de México afirmando y exponiendo sus tres motivos por los cuales consideraba estuvo bien no se realizará la reunión.

"Primero: y, antes que nada, abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido" dijo.

"Segundo: ponernos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana; pero hacia adentro nos observamos unos a otros, nos complementamos, contenemos y caminamos de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne".

Finalmente recordó al mandatario sobre la importancia de la naturaleza y el deber de conservala para las futuras generaciones.