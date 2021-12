Miley Cyrus le canta a Pete Davidson sobre su relación con Kim Kardashian: "debí haber sido yo"

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus estuvo en el programa de Jimmy Fallon el pasado 9 de diciembre y reveló algunos detalles sobre Pete Davidson y su relación con Kim Kardashian, quienes aparecieron juntos en el mismo programa hace unos meses.

Los actores estuvieron en el show para anunciar el especial navideño NYE. Estaban hablando al respecto cuando Miley comenzó a cantar "It Should Have Been Me" de Yvonne Fair.

Mientras Cyrus estaba cantando frente al comediante, hizo referencia a la fecha en la que él llevó a Kim a una visita por la costa oeste el mes pasado. Cabe recordar que el 21 de noviembre, el Daily Mail capturó a la pareja cenando en un restaurante llamado Giorgio Baldi.

Sobre la cita se comentó mucho que Pete llevara una marca en el cuello y que Kim estuviera muy sonriente. Ambos huyeron de las cámaras en el SUV Lamborghini negro de la empresaria del maquillaje.

Al respecto, Miley cantó:

"Pete Davidson, ¿cómo me vas a hacer esto? / Debería haber sido yo / En ese Lamborghini saliendo de ese bonito restaurante. Quiero ver una película en Staten Island / Debería haber sido yo'”.

Así reaccionó Pete

La interpretación de la cantante hizo que enseguida comenzaran las risitas de la audiencia quienes conocían bien la ocasión a la que se refería Miley. Sobre la parte que habla de Staten Island, hace referencia a que Pete le dio un recorrido a Kim por esta ciudad a principios de noviembre.

Cabe mencionar que Pete no se sintió nada avergonzado por la letra de la canción compuesta especialmente para él. Muy por el contrario, parecía disfrutar el cómico momento junto a Fallon, que no paraba de reír. Miley y Pete estarán juntos el 31 de diciembre por la víspera de Año Nuevo, donde harán un en vivo desde Miami.