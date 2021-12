Selena Gómez, Bad Bunny y Calle y Poché los latinos ganadores en los People’s Choice Awards

Los Angeles, Estado Unidos.- Bad Bunny, Selena Gómez y las influencers colombianas Calle y Poché fueron los ganadores latinos de los People’s Choice Awards 2021, celebrados anoche en Santa Mónica, California.

El llamado “Conejo Malo”, quien acaba de cerrar el año como el artista más escuchado a nivel mundial de Spotify, se llevó el premio del Artista Latino del 2021, mientras que Selena Gómez fue reconocida como la Estrella de Comedía de Tv en la categoría general y las Youtubers colombianas bisexuales Calle y Poché ganaron el premio de las Influencers Latinas del 2021.

Este año, los premios honraron a la actriz, directora y productora ganadora de un Oscar, Halle Berry con el premio "The People's Icon", la potencia del entretenimiento y filántropo Dwayne 'The Rock' Johnson con el premio "The People's Champion", la empresaria, magnate de la moda y la belleza Kim Kardashian West con el premio "Icono de la moda" y la cantautora ganadora del Grammy, Christina Aguilera con el primer premio "Icono de la música".

Las actuaciones de la noche incluyeron el popurrí nunca antes visto de Christina Aguilera de sus canciones más importantes, que culminó con la música de su nuevo álbum en español muy esperado, la interpretación de Blake Shelton de su última canción "Come Back As A Country Boy" y HER's tributo musical a la vida y el legado de la leyenda de Motown, Marvin Gaye.

Pese a que Justin Bieber, logró 10 nominaciones, lo que lo convirtió en el artista masculino más nominado de la noche, no logró ninguno de los premios por los que estaba nominado. El Grupo del Año fue para los coreanos de BTS, que también se llevaron la Canción y Video del Año por su éxito "Butter" y la Nueva Artista del 2021 fue para Olivia Rodrigo.

LISTA GANADORES DE LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2021

THE MOVIE OF 2021

Black Widow

THE COMEDY MOVIE OF 2021

Free Guy

THE ACTION MOVIE OF 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

THE DRAMA MOVIE OF 2021

Cruella

THE FAMILY MOVIE OF 2021

Luca

THE MALE MOVIE STAR OF 2021

Dwayne Johnson

THE FEMALE MOVIE STAR OF 2021

Scarlett Johansson

THE DRAMA MOVIE STAR OF 2021

Kevin Hart

THE COMEDY MOVIE STAR OF 2021

Dwayne Johnson

THE ACTION MOVIE STAR OF 2021

Simu Liu

THE SHOW OF 2021

Loki

THE DRAMA SHOW OF 2021

Grey's Anatomy

THE COMEDY SHOW OF 2021

Never Have I Ever

THE REALITY SHOW OF 2021

Keeping Up With the Kardashians

THE COMPETITION SHOW OF 2021

The Voice

THE MALE TV STAR OF 2021

Tom Hiddleston

THE FEMALE TV STAR OF 2021

Ellen Pompeo

THE DRAMA TV STAR OF 2021

Chase Stokes

THE COMEDY TV STAR OF 2021

Selena Gomez

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2021

The Ellen DeGeneres Show

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2021

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

THE COMPETITION CONTESTANT OF 2021

JoJo Siwa

THE REALITY TV STAR OF 2021

Khloé Kardashian

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2021

Squid Game

THE SCI-FI/FANTASY SHOW OF 2021

Lucifer

THE MALE ARTIST OF 2021

Lil Nas X

THE FEMALE ARTIST OF 2021

Adele

THE GROUP OF 2021

BTS

THE NEW ARTIST OF 2021

Olivia Rodrigo

THE SONG OF 2021

Butter

THE ALBUM OF 2021

Sour

THE COUNTRY ARTIST OF 2021

Blake Shelton

THE LATIN ARTIST OF 2021

Bad Bunny

THE MUSIC VIDEO OF 2021

Butter

THE COLLABORATION SONG OF 2021

STAY

THE SOCIAL STAR OF 2021

Britney Spears

THE POP SPECIAL OF 2021

Friends: The Reunion

THE COMEDY ACT OF 2021

Chelsea Handler: Vaccinated and Horny Tour

THE GAME CHANGER OF 2021

Simone Biles

THE POP PODCAST OF 2021

Anything Goes with Emma Chamberlain

INFLUENCER LATINO 2021:

Calle y Poché.