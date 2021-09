"Pensaba que moriría si no tenía pareja": Miley Cyrus habla de cómo superó su divorcio

ESTADOS UNIDOS.- La cantante de 28 años se sinceró con sus fans en un concierto reciente y habló de cómo enfrentó los cambios en su vida luego de su divorcio con el actor Liam Hemsworth, de quien se separó en 2019. Por si no fuera suficiente, poco antes de la separación se incendió la granja en la que residía la pareja, por lo que Miley perdió su hogar y una enorme cantidad de objetos personales y de valor. Todo el asunto sumió a la exestrella de Disney en una profunda depresión.

La cantante se encontraba a punto de interpretar su versión de la canción "Maybe", de Janis Joplin, en el Festival Bottleronck de Napa, cuando compartió un poco de cómo atravesó por la cadena de desafortunados acontecimientos de los últimos años.

Miley comentó que la canción es particularmente especial para ella pues le recuerda a los cambios que ha experimentado en su vida, como las cosas que ha perdido pero que luego termina recuperando de alguna forma sin saber a ciencia cierta si las quería o las necesitaba de vuelta, según sus palabras.

También mencionó que hay situaciones en las que se ha visto obligada a empezar de cero, como cuando tuvo que reconstruir su casa desde los cimientos después del incendio. La actriz comentó que superar sucesos como este es un proceso largo y difícil por lo que aconsejó a sus fans que fueran pacientes.

"Ya han pasado tres años de eso y siento que estoy encontrando de nuevo la estabilidad. Quiero decirles que hay que ser paciente, esforzarse mucho y resistir, porque nada que tenga valor se construye de la noche a la mañana", le dijo la cantante a su público.

Está bien estando sola

Finalmente, la cantante habló de cómo ha lidiado con la soledad tras su fallido matrimonio con Hemsworth, de quien lleva tres años divorciada luego de una escandalosa separación que involucró una situación de infidelidad por parte de la joven. Miley se encuentra recuperándose de esta situación y ha decidido obtener de su carrera musical la motivación que necesita.

"Pensaba que moriría si no tenía pareja, si no tenía a alguien que me besara todas las noches. Ese parecía ser mi propósito antes de que llegara el Covid-19, pero ahora tengo un nuevo propósito, y es asegurarme de que el pegamento de mi vida es la música, porque es lo que me mantiene fuerte en los momentos más difíciles. Me siento tan agradecida de poder dedicarme a la música", concluyó la cantante.