Elton John lanzará disco con Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Dua Lipa y más

REINO UNIDO.- Este día, el británico Elton John hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que anuncia el lanzamiento de su nuevo disco The Lockdown Sessions, donde cada tema es una colaboración con otros grandes cantantes, como Dua Lipa, Stevie Wonder, Charlie Puth, Miley Cyrus, Gorillaz, entre muchos otros

Según escribió el compositor y pianista, se trata de un proyecto que surgió durante el confinamiento, donde tuvo la oportunidad de organizar su agenda y coincidir con algunos colegas de la industria musical que trabajaron con él mediante grabaciones en sesiones de estudio.

Lo último que esperaba hacer durante el encierro era hacer un álbum. Pero a medida que la pandemia continuaba, proyectos únicos siguieron creciendo y he terminado con una selección de cosas realmente interesantes y diversas que eran completamente diferentes a cualquier cosa que me conocen, cosas que me han sacado de mi zona de confort y me han introducido en un territorio completamente nuevo”.