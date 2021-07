Madonna y Elton John critican las declaraciones del rapero DaBaby sobre el VIH

LOS ÁNGELES, California. – Luego de que rapero DaBaby hiciera comentarios “desagradables” y se burlara de la comunidad LGBTQ+ y de las personas con VIH/Sida, miles de internautas en redes sociales mostraron su desprecio ante las declaraciones del rapero, e incluso celebridades han levantado la voz.



“Si no has venido hoy con el VIH, el SIDA o cualquiera de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos o tres semanas, entonces levanta el la luz de tu teléfono. Amigos, si no estás chupando pe**s en el estacionamiento, ¡pon la luz de tu teléfono en alto!”, dijo DaBaby en el concierto, seguidos de cometarios homofóbicos y sexistas contra las mujeres.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Sobre ello, y en contra de estas declaraciones, Dua Lipa dijo estar “horrorizada” antes los comentarios de DaBaby y expresó que todas las personas debían unirse para “luchar contra el estigma y la ignorancia en torno al VIH”, declaró la cantante británica.



La opinión de Madonna



Ante la controversia, la cantante, bailarina, compositora y actriz estadounidense, Madonna, respondió a las palabras del rapero por medio de su cuenta de Instagram personal:



Si vas a hacer comentarios de odio a la comunidad LGBTQ+ sobre el VIH / SIDA, entonces conoce los hechos. Después de décadas de ardua investigación, ahora hay medicamentos que salvan vidas, los cuales están disponibles para niños nacidos con VIH, para personas que contraen el VIH a través de transfusiones de sangre, agujas sucias o intercambio de fluidos corporales. Estos nuevos ARV pueden mantener viva a una persona con SIDA por el resto de su vida. EL VIH no se trasmite estando al lado de alguien en una multitud. Quiero encender mi celular y rezar por tu ignorancia, ya nadie muere de SIDA en dos o tres semanas. Gracias a Dios”, señaló Madonna en un comentario para DaBaby.



Además, recriminó los comentarios sexistas que hizo hacia las mujeres, pues señaló que esa clase de “opiniones” sólo fomentan una mayor discriminación contra las mujeres que luchan a diario “contra la opresión de vivir bajo las limitaciones de la mirada masculina”, agregó la cantante.



Para finalizar, la intérprete de “Hung Up” aseguró que “gracias a las personas como él”, la gente todavía vive en un mundo dividido, “Todos los seres humanos deben ser tratados con dignidad y respeto independientemente de su raza, género, preferencia sexual o creencias religiosas”, concluyó Madonna.



Elton John responde al comentario homofóbico de DaBaby



Por su parte, Elton John también se pronunció ante el comentario sexista y “desinformado” del rapero, sobre lo que declaró:



“Nos ha sorprendido leer la desinformación sobre el VIH y las declaraciones homófobas realizadas en un reciente espectáculo de DaBaby. Esto alimenta el estigma y la discriminación y es lo contrario de lo que nuestro mundo necesita para luchar contra la epidemia del SIDA. Las falsedades sobre la homofobia y el VIH no tienen cabida en nuestra sociedad e industria y, como músicos, debemos difundir compasión y el amor por las personas más marginadas de nuestras comunidades. El trabajo de un músico es unir a la gente”, declaró el cantante británico.



Para finalizar, Elton, quien creó la fundación benéfica “John AIDS Foundation” en 1992, escribió datos importantes a conocer sobre el VIH, con la esperanza de informar mejor a la comunidad sobre la realidad de la enfermedad.