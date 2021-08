Dua Lipa y North West usan el mismo vestido

REINO UNIDO.- La intérprete de “Levitating” no solo se ha ganado su lugar en la industria musical, sino también en el mundo de la moda. La glamorosa británica está detrás de algunas de las más fuertes tendencias de los últimos años, como el cabello bicolor o los vestidos de lentejuelas.

El pasado fin de semana la cantante celebró su cumpleaños 26 y compartió en su cuenta de Instagram alguna de las fotos de lo que parece haber sido un largo festejo.

En una de las fotografías se le puede apreciar usando un vestido verde neón y marrón de estampado de vaca mientras camina por un campo. La cantante complementó su look con unas botas altas de charol negro y una bolsa del mismo estampado.

Sin embargo, Dua Lipa no es la única con este gusto particular, pues North West se le adelantó con esta prenda. Ya hace unos meses, se vio a la hija mayor de Kim Kardashian usar una versión del vestido para celebrar el día del padre en la granja del rapero, Kanye West.

El diseño en cuestión pertenece a Mowalola, marca de la visionaria Mowalola Ogunlesi, la cual toma inspiración por el rock psicodélico de los setenta y lleva ya algunos años siendo una de las marcas favoritas de celebridades como Kim Kardashian, Naomi Campbell y, ahora también, Dua Lipa.

No es la primera vez que North lleva un look idéntico al de una gran cantante, ya anteriormente usó un conjunto verde de brillos para una celebración con temática de selva, el cual también lució Selena Gómez en el video de su canción “Taki Taki”. No hay duda de que la pequeña North se encamina a ser un ícono de la moda.