Fans celebran en redes sociales el cumpleaños de Dua Lipa

REINO UNIDO.- Dua Lipa se convirtió en una de las artistas británicas más exitosa en los últimos años y el día de hoy celebra sus 26 años entre outfits glamorosos, pasteles decorados y miles de felicitaciones de amigos, familia, pareja y sus millones de fanáticos.

La intérprete de “Bad Rules” compartió varias historias en su cuenta de Instagram donde otros usuarios la etiquetaron con intención de mandarle un mensaje por su cumpleaños, incluso reposteó algunas publicaciones las cuentas de sus fans y les respondió con un “los amo demasiado, chicos”.

Fue tanta la emoción de sus seguidores, que Dua Lipa se convirtió en tendencia en Twitter, pues varios de sus fanáticos publicaron imágenes, mensajes y canciones con intención de felicitar a su idola de la música del pop.

Varios usuarios agradecieron a la cantante británica por sus canciones y aseguraron que ella es un pilar dentro de sus vidas, incluso que sus temas “los salvan” y que Lipa es una de sus razones para seguir viviendo, según expresaron. La artista demostró contar con el amor de millones de personas en todo el mundo, ya que recibió múltiples mensajes de cariño y felicitaciones a través de las redes sociales.

Feliz cumpleaños #DuaLipa ❤️ eres la razón de que siga viviendo pic.twitter.com/CsBrfiPSHV — Johan (@Johan12168750) August 22, 2021

Dua Lipa nació un 22 de agosto de 1995 en Inglaterra, sin embargo cuenta con ascendencia albanés, ya que sus padres son de Kosovo, mientras que por su abuela tiene ascendencia bosnia. La cantante británica volvió a Londres en 2006 junto con sus dos hermanos menores Gjin y Rin Lipa.

Su carrera como cantante comenzó a sus 14 años con covers que subía a Youtube, esto fue hasta que recibió su primera oferta para una grabación musical en el 2015 con Warner Music Group cuando trabajaba en un bar en Londres.

Sus dos primeros sencillos fueron “New Love” y “Be the One”.