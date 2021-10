Marysol Sosa reacciona al romance que mantuvo su madre con Andrés García

Ciudad de México.- Andrés García y Anel Noreña provocaron conmoción al compartir que en su juventud tuvieron una relación que iba más allá de la amistad, la ex de José José destacó que no fue algo serio e incluso etiquetó al actor como un “amigo con derechos”.

La prensa no logró quedarse en incertidumbre sobre lo que opinaban los hijos de Noreña y “El Príncipe de la Canción” ante esta revelación, por lo que durante un evento que se celebraría en la Ciudad de México, Marysol comentó:

“Tuvieron ahí que ver cuestiones, ¿sabes?, en cuestión de edades, en cuestión de lo que fueron sus tiempos y demás, la verdad no sé mucho al respecto, no fue realmente un tema que yo llegué a hablar con mi señora madre, ¡nunca!, pero al señor lo conozco, por mi mamá lo conocí, con mi mamá de hecho también, y obviamente lo quiero y me da gusto saber que está bien, y que lindo que todavía se acuerde de cosas así”.

García dejó que Anel tuviera noviazgo con José José

Debido a que don Andrés expresó que él dejó libre a Anel para que pudiera conservar un noviazgo estable con José José, la también cantante detalló que el romance de sus padres se dio poco a poco.

Eran ideas que mi mamá en un momento dado ya luego llegó a tener, porque también las ideas de mi mamá no eran que luego luego quería formalizar y cosas así, yo creo que es mucho la edad y lo que te va pasando con la vida”

Detalló.

Finalmente, Marysol Sosa dejó claro que es consciente de todo sobre la vida de su madre, y por eso no le provocaría asombro algún tipo de confesión que ella pudiese hacer.

“De antemano, antes de sacar ella su libro, de “Volcán apagado”, se sentó conmigo, se sentó con José, a decirme el plan que tenía de todo lo que iba a hablar, que si nos parecía, que si no nos ofendía, obviamente ya, tanto José y yo ya mayores de edad, yo personalmente como hija y como mujer le dije ‘mami, tú tienes todo el derecho de salir a hablar lo que necesitas y quieras’”, remató.