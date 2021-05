José José: Revelan las propiedades incluidas en su testamento

CIUDAD DE MÉXICO. – El encargado de dar a conocer la información fue José Joel, hijo del segundo matrimonio del cantante con Anel Noroña. En entrevista para El Universal, el también artista reveló la noticia y dio detalles acerca de las propiedades del famoso.



El también candidato a diputado por el Partido Encuentro Solidario, el testamento incluye dos inmuebles ubicados en Estados Unidos; Sin embargo, hasta el momento, si su madre ni su familia han comenzado el trámite legal para reclamarlas.

Tampoco son tantas, hasta donde sabemos, es el departamento en Miami, donde cuando se vende la casa grande lo compra mi papá para supuestamente vivir con la señora Sara el resto de sus días”, expresó el hijo del cantante.

Además, agregó que la otra propiedad, es la que Sarita Sosa “le hizo comprar”, donde están viviendo sin realizar los pagos correspondientes, porque no hay una orden, “Que si está endeudada, que si no ha pagado la hipoteca, no sabemos porque no es algo que nos quite el sueño”, aclaró José Joel.



En la entrevista, el cantante habló sobre el estatus de las regalías por los más de 300 éxitos de José José, las cuales quedaron en poder de la disquera Sony Music en 2010, además, confesó que la misma disquera congeló los fondos, ya que no querían “darle ni un peso” a Sara Sosa.



También se calcula que el fallecido artista dejó un millón y medio de pesos pagados por Televisa para la producción de su serie autobiográfica y confesó que la casa disquera de su padre se dio cuenta de las “intenciones” de Sosa y se alegraron cuando se confirmó que Noroña era la heredera universal.



“No estamos hablando ni de millones de dólares, estamos hablando de una carrera importante discográfica, regalías importantes de intérprete, mi papá no fue compositor de éxitos, cuando tú eres compositor, un Joan Sebastian, un Juan Gabriel y compones 10 éxitos, hay un dinero interesante porque es más regalía para ti, pero cuando eres intérprete te llevas un 22 a 25 por cierto de la regalía total”, concluyó el artista para la entrevista con el periódico de circulación nacional.