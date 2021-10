Anel Noreña dice que Andrés García y ella eran 'amigo con derechos'

Ciudad de México.- Anel Noreña habló sobre las declaraciones de Andrés García en las que aseguraba que ambos tuvieron un romance.

La relación entre el actor y la ex modelo, aseguró García, fue antes de que Noreña se casara con José José.

La ex esposa del príncipe de la canción confirmó lo dicho por el ex galán de telenovelas sin tomar en serio el vínculo sentimental.



Tuvimos una relación bonita, la verdad, no era una cosa permanente, era un… ¿cómo te diré?... una brisa de juventud, en donde lo único que sí se juega es con los deseos, porque no hay amor, en ese momento no creo que haya amor”.