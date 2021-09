José José: Acusan a Anel Noreña y familia de usar la tumba para ¡grabar promocional para funeraria!

CIUDAD DE MÉXICO.-El día de ayer la familia de José José en México citó a los medios en el Panteón Francés para una conferencia de prensa en el marco de los dos años de su fallecimiento.

Pero la reportera del programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, reveló que la realidad fue que una empresa funeraria pagó a los familiares para grabar un promocional.

"Nosotros llegamos a las 11:00 de la mañana como nos habían citado, pero ya al llegarse la hora, elementos de seguridad nos empezaron a delimitar para no entorpecer lo que podría ser un promocional o resguardar la privacidad de la familia", informó la reportera del programa.

Agregó:

"Todo lo que se generó el día de hoy fue patrocinado por una agencia funeraria. Minutos que pidieron ellos a solas fue, se dice, para grabar un promocional para esta agencia funeraria y ser ellos la imagen que ayude a una campaña publicitaria".

La periodista dijo que la familia de Anel Noreña, estaría protagonizando el promocional y por el cual podrían recibir algún beneficio económico.

De igual manera, detalló que para las grabaciones que se hicieron era muy probable que se hubieran utilizado imágenes de la tumba del "Príncipe de la Canción".

"De hecho se ven varios carteles con la firma de la funeraria, está por todos lados y ellos nos permitieron pasar hasta donde estamos", dijo.

Marysol Sosa niega haber grabado promocional

La hija de José José, Marysol Sosa, tuvo que acudir al programa De Primera Mano para negar lo que reveló la reportera el día de ayer.

"Mi vida, ¿cómo crees? (sobre el haber recibido dinero de la funeraria) No, no, para nada. Realmente no se grabó nada, estábamos de la mano con nuestra adorada casa funeraria porque siempre nos ha apoyado, y hasta ahí".

Por su parte, Laura Núñez, ex asistente del cantante, dijo que nunca se "prestarían a cobrar en el aniversario luctuoso del señor José José".

"Nunca pasará eso. Nunca lucraremos con su memoria", detalló.