Marysol Sosa reacciona sobre venta de departamento de José José por las 'Saras'

Ciudad de México.- Tras la venta de un departamento que pertenecía a José José, por parte de Sara Sosa y su madre Sara Salazar, Marysol Sosa fue cuestionada por la prensa.

La hija del “Príncipe de la canción” fue tajante sobre la posibilidad de que las “Saras” hayan vendido el inmueble.

Durante la inauguración de una exposición dedicada al cantante la también hija de Anel Noreña declaró:

Tengo conocimiento de que era de mi papá, o sea, que estaban a nombre de mi padre, entonces, hoy sabiendo ellas nuestra situación, de acuerdo a nuestra sentencia, a nuestro testamento, no podrían así nada más como que llegar a vender una propiedad, no podrían, se meterían en más problemas hasta donde yo te puedo decir, pero no sé, yo misma no he comprobado eso, pues ya los mantendremos al tanto”, detalló.